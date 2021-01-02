غياب نجوم الكرة عن عزاء والدة اللاعب حازم إمام

غاب نجوم الكرة عن عزاء والدة حازم إمام، نجم الزمالك الحالى، المقام فى مسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة.توفيت صباح اليوم السبت، والدة اللاعب بعد صراع طويل مع المرض.يذكر أن نادي الزمالك أعلن وقوفه دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح الفقيدة، على أن يرتدى اللاعبون شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، بعد أن تم استبعاده من المباراة بعد تردي حالته النفسية.