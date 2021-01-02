أسرة اللاعب حازم إمام تستقبل المعزين بمسجد ناصر فى إمبابة

توافد الأهالي إلى عزاء والدة حازم إمام نجم الزمالك الحالى الذي أقيم فى مسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة، واستقبلت أسرة اللاعب المعزين.توفيت صباح اليوم السبت، والدة اللاعب بعد صراع طويل مع المرض.يذكر أن نادي الزمالك أعلن عن وقوفه دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح الفقيدة، على أن يرتدى اللاعبون شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، بعد أن تم استبعاده من المباراة بعد تردي حالته النفسية.