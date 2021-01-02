بدء عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام فى إمبابة

بدأ منذ قليل، عزاء والدة اللاعب حازم إمام، نجم الزمالك، والذي أقيم فى مسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة.توفيت صباح اليوم السبت، والدة اللاعب بعد صراع طويل مع المرض.يذكر أن نادي الزمالك أعلن وقوفه دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح الفقيدة، على أن يرتدى اللاعبين شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، بعد أن تم استبعاده من المباراة بعد تردي حالته النفسية.