محافظة الإسكندرية توفر قطع أراضى بجبانات برج العرب بـ24 ألف جنيه

أعلنت محافظة الإسكندرية، توافر قطع أراضي بجبانات برج العرب الناصرية، طريق مطار برج العرب (نجع حبون) مساحة القطعة ١٠ م٢ بمبلغ ٢٤ ألف جنيه.فيما قامت المحافظة بتدبير تلك الأراضى، مراعاة لظروف أهل الإسكندرية وحل أزمة الجبانات واستغلال البعض لها وبيعها بأسعار خيالية.هذا وتقدم الطلبات من أبناء محافظة الإسكندرية فقط، على أن يقتصر الطلب عن كل أسرة واحدة، وعلى راغبي الحصول على هذه الأراضي تقديم الطلبات بالإدارة العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية، إدارة الجبانات.حيث يتم ملء البيانات في النموذج المجاني المعد لذلك بإدارة الجبانات، مرفقة به صورة بطاقة الرقم القومي سارية، ورقم التليفون، وبعد استكمال التقديم يتم الاتصال بعد شهر على الأكثر للوقوف على الإجراءات.