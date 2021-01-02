إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.وقال منسق المقاومة الشعبية مراد شتيوي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن عددا كبيرا من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة عقب انطلاق المسيرة، وأطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق.