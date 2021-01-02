رئيس حزب «المصريين» ينعى وحيد حامد: فقدنا موهبة نادرة

نعى المستشار حسين أبوالعطا رئيس حزب «المصريين» الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية اليوم بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء والإنجازات.وقال «أبوالعطا» في بيان اليوم، إن وحيد حامد أثرى العمل الفني والثقافي بكتاباته المتميزة وهو قيمة وقامة كبيرة وموهبة نادرة لن تتكرر، موضحًا أنه نجح في تقديم سيناريوهات فنية رسخت لقيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل وتركت بصمة ستظل في وجدان الأجيال القادمة.وأضاف: «بوفاة وحيد حامد نكون قد فقدنا إنسانًا غاليًا على قلوب جميع المصريين، وفقد الفن المصري كاتبًا لن يتكرر بأعماله الخالدة والمؤثرة»، موضحًا أننا فقدنا معلم الأجيال وصاحب القلم القوي الوطني الذي قدم على مدار أعوام كثيرة أعمالًا مميزة أثرى خلالها السينما المصرية، وستظل أعماله عالقة في أذهاننا جميعًا.وتقدم في نهاية بيانه بخالص العزاء للأسرة الكريمة، داعيًا من الله عز وجل أن يغفر له، ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.