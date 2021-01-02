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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

26 وفاة و903 إصابات جديدة بكورونا فى الأردن

السبت 02/يناير/2021 - 06:15 م
كورونا في الأردن
كورونا في الأردن
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، تسجيل 903 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن إجمالي الإصابات بالمملكة ارتفع إلى 296 ألفا و668 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 18 ألفا و805 حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3 آلاف و877 حالة.
ونوهت بأن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ ألفين و152 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 273 ألفا و986 حالة.

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