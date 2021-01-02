الأكاديمية العربية للعلوم تتخذ حزمة إجراءات لمجابهة كورونا

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتخاذ حزمة من الإجراءات اتساقًا مع القرار رقم 2726 لسنة 2020 الصادر عن مجلس الوزراء من أجل التصدي للموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد.وقرر رئيس الأكاديمية تنظيم العمل بالأكاديمية اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، حيث تم التحول التام إلى نظام التعليم والتعلم عن بعد (أونلاين) لكل الطلاب بالأكاديمية، والالتزام بتوقيتات العام الأكاديمي المقررة (Academic Calendar).كما أكد على الالتزام التام بكل التوجيهات والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى لشئون التعليم في الفترة المقبلة، فضلًا عن تواجد العناصر الحيوية اللازمة لاستمرار أعمال التعقيم والتطهير ومتابعة توافر مواد التعقيم اليدوية بمختلف الأماكن.كما شدد على الالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية الواقية أثناء التواجد بأي من مواقع الأكاديمية وعلى الزائرين الالتزام فقط بالمكان المستهدف الدخول إليه دون الأماكن الأخرى، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس.