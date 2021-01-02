«تاكسي الخير» يتبرع لإيصال المرضى للمستشفيات مجانًا

لافتة إنسانية طبعت على زجاج تاكسي الخير بمحافظة الإسكندرية؛ للإعلان عن تقديم خدمة تطوعية لتوصيل المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية.وراء هذا العمل التطوعي حادثة إنسانية يحكيها أشرف محمود 32 عامًا، صاحب تاكسي الخير الذي يقول إنه يعمل سائق تاكسي منذ 2008 ومنذ 5 سنوات أوصل أحد المرضى إلى منزله، وقبل نزول الراكب من التاكسي توفى في الحال.لم تمر الحادثة مرور الكرام على سائق التاكسي، فمنذ 5 سنوات مضت تبرع سائق التاكسي بمجهوده وأجرته مجانًا لإيصال المرضى إلى المستشفيات الطبية: "على مدار اليوم قد يتلقى من ٥ إلى ١٠ حالات يوميًا يتم توصيلهم مجانًا"، مؤكدًا:"ده مش بيأثر في مكسب يومي، اللي ربنا بيحبه بيجعله سبب لخدمة الناس".وعن مصابي كورونا، قال سائق التاكسي إنه تم إيصال حالات تم إصابتهم بوباء كورونا إلى المستشفيات الخاصة، لكن مع مراعاة تشديد الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامتنا، وعدم تعرضنا للإصابة.يضيف أشرف أنه في الإسكندرية نحو ٤٨ سيارة تاكسي الخير في مختلف الأحياء تتبرع بمجهودها وأجرتها لإيصال المرضى للمراكز الطبية دون مقابل مادي.