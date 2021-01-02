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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

صبورة السيد تنعى وحيد حامد: فقدنا هرمًا من قوة مصر الناعمة

السبت 02/يناير/2021 - 06:06 م
وحيد حامد
وحيد حامد
محمد الشريف
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نعت صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن دائرة ٦ أكتوبر، الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز ٧٧ عامًا إثر أزمة قلبية.

وقالت «صبورة» في تصريحات لها مساء اليوم: «خالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى مصر كلها، لقد فقدنا هرمًا من أهرامات القوة الناعمة لبلادنا، وكان له دور كبير في تشكيل الوعي والثقافة وتعليم الأجيال عبر ما قدمه من أعمال درامية».

وتابعت: «الراحل العظيم كان له دور كبير في تثقيف المجتمع وزيادة وعيه، بكشف حقائق الجماعات الإرهابية عبر أعماله التي ستظل خالدة في وعي ووجدان المصريين والأجيال القادمة».

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