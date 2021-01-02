«التعاونى الزراعى» يعتزم المشاركة فى إنشاء اتحاد تعاونى إفريقى

قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، إن الحاجة ملحة لإنشاء صناديق التأمين والادخار والاستثمار بمعرفة التعاونيات، مع توفير التمويل اللازم بشروط ميسرة، والسعي إلى إنشاء مركز قومي للتدريب التعاوني بالعاصمة الإدارية الجديدة لتدريب أعضاء التعاوني والمهندسين الزراعيين والعاملين بالقطاع التعاوني.وقال حمادة لـ"الدستور"، إن الخطة، تتضمن سعي الاتحاد إلى تطوير العلاقات مع الدول الخارجية والمنظمات غير الحكومية، من خلال تمثيل الحركة التعاونية المصرية في الخارج والاشتراك في المؤتمرات الخارجية وتبادل الخبرات التعاونية الدولية الإقليمية والعربية والإفريقية، كذلك إشراك الاتحاد في عضوية المنظمات الدولية، والتأكيد على دور مصر الريادي عربيًا وإفريقيًا وضرورة تدعيم العلاقة بين مصر ودول حوض النيل وإنشاء اتحاد إفريقى للتعاونيات، كما يسعى الاتحاد التعاوني الزراعي إلى إنشاء اتحاد تعاوني لدول حوض النيل يضم المنظمات التعاونية لتلك الدول.