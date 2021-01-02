رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

دراسة سعودية: أداء العمرة يستغرق 75 دقيقة في ظل كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 06:16 م
العمرة
العمرة
وكالات
طباعة
كشفت دراستان في المملكة العربية السعودية أن "إجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة" هذا العام حسب متابعة الباحثين لسلوك عينة من 3275 معتمرا.

وأوضحت صحيفة سبق السعودية، السبت، أن هاتين الدراستين، اللتين أنجزتهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعتمدان على "الإحصاء والاستبانة"، أظهرت نتائجهما أن خلال العام الهجري الجاري، 1442 وفي ظل تفشي وباء كورونا، تبين "أن متوسط الطواف بلغ 25 دقيقة، ومتوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى بلغ ثماني دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 42 دقيقة، وإجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة".

تهدف الدراستان، وفق سبق إلى استقصاء فعالية التدابير الصحية الوقائية في ظل تفشي الوباء وتصرف المعتمرين إزاءها، بالإضافة إلى معرفة مدى ارتياحهم لمختلف الإجراءات المعتمَدة لتيسير أداء مناسك العمرة هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأعلنت السعودية، بداية نوفمبر الماضي السماح جزئيًا بأداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك لأول مرة منذ تعليقها إثر تداعيات فيروس كورونا.

وتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها منذ الأول من نوفمبر الماضي، وتسمح المرحلة الثالثة لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

وقررت حكومة المملكة في 28 ديسمبر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عدد من الدول.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

مؤلفة «هبات ساخنة» تهدى روايتها لـ مكاوى سعيد

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها