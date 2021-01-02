«المتحدة» تغير خريطة قطاع الدراما لبث أعمال وحيد حامد

قال المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة إن قطاع الدراما بالقنوات بإشراف وإدارة يسري الفخراني قام بعمل تغيير علي خرائط قنوات أون دراما ودي إم سي دراما، لتبدأ من الليلة إذاعة أعمال وحيد حامد مثل الجماعة، أما قناة الحياة مسلسلات (دراما) فبدأت إذاعة أفلام الراحل على مدار اليوم وذلك تخليدًا لأعماله الرائعة.





نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، بخالص الحزن والأسى الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب القلم الوطني وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا قدم فيها أعمالًا مميزة أثرى من خلالها السينما والدراما المصرية.