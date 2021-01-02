أكاديمية الأوقاف الدولية تبدأ فعاليات الدورة الـ29 في الحاسب الآلي

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة التاسعة والعشرين في الحاسب الآلي (icdl new) والتي تعقد بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وذلك في الفترة من السبت الموافق 2 يناير وحتى الخميس الموافق 14 يناير الجاري.يأتي ذلك مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية من التعقيم والتطهير، وارتداء المتدربين للكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، طوال مدة التواجد بالأكاديمية.وجاء ذلك استمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل وخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي.