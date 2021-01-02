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فن

عمر الشناوي أمام هنا الزاهد في «قولي لأحمد»

السبت 02/يناير/2021 - 05:20 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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وقع الاختيار على الفنان عمر الشناوي لمشاركة هنا الزاهد بطولة قصة «قولي لأحمد» وهى إحدى حكايات مسلسل «حلوة الدنيا سكر» التي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.

يجسّد الشناوي في قصة «قولي لأحمد»، شخصية رجل أعمال والذي يُقابل هنا الزاهد وتنشأ بينهم العديد من المواقف في إطار القصة، التي تُجسد هنا الزاهد فيها دور دكتورة تعمل في قسم الطوارىء بإحدى المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

ويعد عمر الشناوي آخر المنضمين لفريق عمل المسلسل، حيث يٌشاركها في القصص الأخرى التي تقدمها كل من محمد الشرنوبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد كيلاني، وميدو عادل، كما ستشهد الحكايات ظهور العديد من ضيوف الشرف، بينما ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

وكشف القائمون عن مسلسل «حلوة الدنيا سكر» للجمهور عن البوستر التشويقي للعمل والذي تصدرت فيه بطلته هنا الزاهد بـ9 شخصيات، وكانت أبرز شخصية في البوستر هو ظهور هنا الزاهد بالحجاب في شكل جذاب وغير معتاد على بطلة العمل، ليزداد حماس الجمهور بانتظار رؤيتها بالحجاب، والذي من المقرر عرضه فبراير المقبل.

«حلوة الدنيا سكر».. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي وكريم أبو ذكري، ويضم المسلسل نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.

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