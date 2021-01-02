إيران: احذر الفخ يا ترامب أى ألعاب نارية نتائجها خطيرة

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل، اليوم السبت، بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق.وقال ظريف على تويتر: "تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين، لتضع (الرئيس دونالد) ترامب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب (عمل يبرر الحرب)".وأضاف: "أحذر الفخ يا دونالد ترامب. أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة".