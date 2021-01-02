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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت: فتح المنافذ الحدودية جاء بعد متابعة تطورات كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 07:17 م
المنافذ الحدودية
المنافذ الحدودية الكويتية
نيفين أشرف
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قال وزير الدولة الكويتي لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن قرار مجلس الوزراء بفتح المنافذ الجوية والبرية والبحرية، جاء بعد الاطلاع على التقارير الصحية بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد والمتحور.

وأكد الصالح، في تصريحات صحفية خلال الجولة التفقدية بمطار الكويت الدولي، اليوم السبت، حرص رئيس مجلس الوزراء الكويتي على تسهيل إجراءات عودة المواطنين من الخارج، كما وجه البعثات الدبلوماسية الكويتية إلى تسخير الإمكانات لخدمة المواطنين خلال فترة غلق المنافذ.

وصرح وزير الدولة الكويتي: "ندعو المواطنين للتسجيل عبر منصة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا ونؤكد أن الحصول على اللقاح متوفر لجميع المواطنين مجانًا وفق مراحل التطعيم للفئات المعلن عنها".

من جانبه، قال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، إن الوزارة تتابع تطور انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس داخل البلاد، داعيًا المواطنين إلى الحد من السفر واقتصاره على الحالات الضرورية.

وأكد وزير الصحة الكويتي، خلال الجولة التفقدية بمطار الكويت الدولي، أن الوزارة قامت بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الركاب القادمين إلى البلاد، مشيدًا بجهود القائمين على مطار الكويت من منتسبي الداخلية والطيران المدني والجمارك والكوادر الطبية في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم والحرص على توفير أقصى درجات الأمان الصحي لهم.

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