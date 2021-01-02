ارتفاع إصابات كورونا بالمكسيك لـ1.44 مليون والوفيات إلى 126567

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك 1.44 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت مكسيكو سيتي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.بينما بلغ عدد الوفيات نتيجة للإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا في المكسيك 126507 بينما تعافى 1.08 مليون شخص.ومر حوالي 44 أسبوعًا منذ ظهور الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في البلاد.