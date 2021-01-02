محافظ البحيرة: الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بالمنظومة الصحية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كل الخدمات والاعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية، مشيرًا إلى أن مستشفى كوم حمادة الجديد يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا تم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني مركز ومدينة كوم حماده، موضحًا أن المستشفى مقام على مساحة إجمالية 8900 متر2 (مساحة المباني 3100 متر2) بتكلفة إجمالية 838 مليون جنيه.وقال محافظ البحيرة إن مستشفى كوم حمادة يتكون من "دور أرضى و5 أدوار علوية بطاقة 262 سريرًا وتضم 20 أسرة العناية - 31 الحضانات - 39 ماكينات الغسيل الكلوى - 114 القسم الداخلى -6 غرف للعمليات - العيادات 16 عيادة، و4 أسنان - الأفاقة 15 - الطوارئ 16".وتفقد محافظ البحيرة جميع أقسام المستشفى المختلفة وغرف العمليات بها، مشيدًا بالمستشفى كصرح طبى عملاق يأتي استكمالًا لجميع المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.