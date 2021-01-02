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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 36 محلا بمطروح لإعادة تنظيمها بالشكل الحضاري

السبت 02/يناير/2021 - 05:09 م
إزالة 36 محلا بمطروح
إزالة 36 محلا بمطروح
ياسمين شعيب
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شهد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم السبت، الحملة التى نظمها مركز ومدينة مرسي مطروح لإزالة عدد من المحلات القديمة بمنطقة الطبية.

وقال السكرتير العام لمحافظة مطروح إنه أزيل 36 محلا على مساحة 600م2 والعمل على إعادة تنظيمها بالشكل الحضارى اللائق بعد الرفع المساحى ووضع التصميمات الهندسية الملائمة لإقامة منطقة تجارية تضم عدد من المحلات الحضارية والتى ستعمل على زيادة عدد المحلات والمستفيدين منها وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة السكنية.

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