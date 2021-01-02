إزالة 36 محلا بمطروح لإعادة تنظيمها بالشكل الحضاري

شهد اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم السبت، الحملة التى نظمها مركز ومدينة مرسي مطروح لإزالة عدد من المحلات القديمة بمنطقة الطبية.وقال السكرتير العام لمحافظة مطروح إنه أزيل 36 محلا على مساحة 600م2 والعمل على إعادة تنظيمها بالشكل الحضارى اللائق بعد الرفع المساحى ووضع التصميمات الهندسية الملائمة لإقامة منطقة تجارية تضم عدد من المحلات الحضارية والتى ستعمل على زيادة عدد المحلات والمستفيدين منها وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الحفاظ على الواجهة الحضارية للمنطقة السكنية.