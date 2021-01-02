الإثنين.. قطع المياه عن «دسوق» في كفرالشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفرالشيخ، عن أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة دسوق بالكامل، بعد غد الإثنين، لإجراء غسيل وتطهير وتعقيم بالمحطة.وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفرالشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الخامسة صباح بعد غد الإثنين، وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، لمدة 13 ساعة متواصلة، لإجراء عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والخزانات الأرضية، بمحطة مياه الشرب.وأكدت الوحدة المحلية، في بيانها، أن انقطاع المياه سيكون عن المركز بالكامل، وأهابت بجميع المواطنين والجهات المعنية القاطنين بمركز دسوق، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.