نقل 4164 طن قمامة فى الأسبوع الأول لعمل أسطول نقل المخلفات بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه تم نقل ٤١٦٤ طنا من المخلفات بنطاق المحافظة خلال الأسبوع الأول من عمل أسطول نقل المخلفات، حيث تم نقل ٥٦٠ طن قمامة من مركز ومدينة طنطا يوم الأحد، ٥٠٣ أطنان قمامة من مركزي كفر الزيات وزفتى يوم الاثنين، ٤٤٦ طن قمامة من مركزي قطور وسمنود يوم الثلاثاء، ٣٣٤ طن قمامة من مركز المحلة الكبرى يوم الأربعاء، ٣٢١ طن قمامة من مركزي بسيون والسنطة يوم الخميس، بالإضافة إلى رفع تراكمات تاريخية تصل إلى ٢٠٠٠ طن قمامة من مركز طنطا وحى ثان طنطا يوم الجمعة.وأوضح المحافظ أن هذا الأسطول يتكون من (٣٠ سيارة قلَّاب سعة ٢٠ طن، ١٠ سيارات قلَّاب سعة ٤٠ طن و٨ سيارات مكبس سعة ٤٠ طن)، وتم وضع جدول زمني بحيث يستخدم كل مركز ومدينة هذا الأسطول مرة واحدة أسبوعيًا من خلال ورديتين، بالإضافة إلى تجميع المخلفات من مصنع دفرة مرتين أسبوعيًا من خلال ورديتين وكذا مصنع المحلة.وأكد رحمي أن هذا الأسطول سيوفر ما لا يقل عن ٦ ملايين جنيه سنويًا في استهلاك السولار وسيؤدى إلى زيادة العمر الافتراضي للمعدات بالإضافة إلى تقليل التراكمات في النقاط الوسيطة وبمصنعي التدوير في المحلة ودفرة.