«نايل سينما» تغير خريطتها البرمجية لوداع وحيد حامد

قال أسامة البهنسي رئيس قطاع المتخصصة، إن قناة نايل سينما قررت تغيير خريطتها البرامجية من اليوم تحت إشراف السيناريست سيد فؤاد رئيس القناة، لوداع الكاتب الكبير وحيد حامد الذي رحل عن عالمنا اليوم.وتعرض قناة نايل سينما على مدار اليوم "كليب.. وداعا وحيد حامد" وهو من إخراج كريم سمير.كما قامت القناة بإنتاج فيلمين تسجيليين عن مشوار مؤلفنا الكبير الراحل وحيد حامد، وجار التحضير للفيلمين اليوم وهما من سيناريو أمل الجمل ويقوم بقراءة تعليق نشوي محمد علي وسيتم اذاعتهم في تمام الساعةالتاسعة مساءا.كما ستعرض نايل سينما أيضا أسبوع أفلام وحيد حامد ابتداءا من الغد الأحد حتى الخميس الساعة ٧:٣٠ مساءا ويتضمن الأسبوع عرض أفلام "هذا الحب والراقصة والسياسية واضحك الصورة تطلع حلوة وسوق المتعة وحد السيف".