المواعيد الجديدة لمبادرة «شتي في مصر»

قامت غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، بتعديل تاريخ مبادرة "شتي في مصر"، حيث قامت بتعميم منشور جديد تم توجيهه للفنادق المشاركة في المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار والطيران المدني.وتضمن الخطاب الرسمي الذي تم تعميمه مطالبة الفنادق الراغبة في الاشتراك في المبادرة المذكورة تقديم عروض تتضمن أسعار تتراوح بين ٦٠٠ إلى ١٦٠٠ جنيه مصري للغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة تشمل إقامة كاملة، وذلك للتشجيع على قضاء أجازة نصف العام في المقاصد السياحية المصرية المختلفة في كل من الأقصر اأسوان شرم الشيخ الغردقةً مرسى علم.وأشار الخطاب إلى أنه نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد أجازة نصف العام فسوف يتم تعديل تاريح المبادرةً لتصبح من ١٦ يناير حتى ٢٠ فبراير ٢٠٢١ كذلك سيتم سريان أسعار تذاكر مصر للطيران المخفضة ابتداء من أول يوم لتاريخ المبادرة الجديدة.يذكر أن المبادرة أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني بهدف دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة.