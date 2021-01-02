رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المواعيد الجديدة لمبادرة «شتي في مصر»

السبت 02/يناير/2021 - 04:55 م
مبادرة شتي في مصر
مبادرة شتي في مصر
فاتن غلاب
طباعة
قامت غرفة المنشآت الفندقية، اليوم، بتعديل تاريخ مبادرة "شتي في مصر"، حيث قامت بتعميم منشور جديد تم توجيهه للفنادق المشاركة في المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار والطيران المدني.

وتضمن الخطاب الرسمي الذي تم تعميمه مطالبة الفنادق الراغبة في الاشتراك في المبادرة المذكورة تقديم عروض تتضمن أسعار تتراوح بين ٦٠٠ إلى ١٦٠٠ جنيه مصري للغرفة المزدوجة في الليلة الواحدة تشمل إقامة كاملة، وذلك للتشجيع على قضاء أجازة نصف العام في المقاصد السياحية المصرية المختلفة في كل من الأقصر اأسوان شرم الشيخ الغردقةً مرسى علم.

وأشار الخطاب إلى أنه نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء بتعديل ميعاد أجازة نصف العام فسوف يتم تعديل تاريح المبادرةً لتصبح من ١٦ يناير حتى ٢٠ فبراير ٢٠٢١ كذلك سيتم سريان أسعار تذاكر مصر للطيران المخفضة ابتداء من أول يوم لتاريخ المبادرة الجديدة.

يذكر أن المبادرة أطلقتها وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني بهدف دفع حركة السياحة الداخلية إلى المدن السياحية عن طريق منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق، خاصة مع قرب عيد الميلاد المجيد وإجازة منتصف العام الدراسي، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية استعداد الغرفة للمشاركة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

الجندي يبرر تصريح «نصف المليون كتاب»: بيقولوا الدنيا تلج.. هي تلج؟

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

رحل وغادر «الجماعة 3»: أعمال تركها وحيد حامد دون استكمالها

دقيقة حداد على روح وحيد حامد بمعرض «ثلاثة فى مرايا اللون»

مؤلفة «هبات ساخنة» تهدى روايتها لـ مكاوى سعيد

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان