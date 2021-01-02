«راسب طب» يفحص المرضى بمستشفى نجع حمادي المركزي (فيديو)

انتحل طالب راسب بكلية الطب، صفة طبيب بشري داخل مستشفى نجع حمادي المركزي بقنا، ويقوم بالكشف على المواطنين والمرضى المترددين على المستشفى.وكشفت مصادر مطلعة داخل المستشفى في تصريحات خاصة، أن الطبيب الذي يدعى م. ع. ا، يعمل في استقبال مستشفى نجع حمادي المركزي، ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، وذلك نظرًا للإنشاءات التي تتم في المستشفى.وأضافت المصادر، أن الطالب المنتحل لصفة الطبيب يعمل داخل المستشفى منذ سنوات عديدة، لافتًا إلى أنه رسب في كلية الطب وعلى الرغم من ذلك يتابع حالات المرضى في المستشفى، لافتة إلى أن الطالب تسبب في أزمة طبية لأحد المرضى منذ ما يقرب من 6 أشهر وبالتحديد في شهر رمضان الماضي.وحاولت "الدستور" التواصل مع المسئولين في مديرية الصحة والسكان بمحافظة قنا، وذلك للرد على الأزمة ولكن دون رد.