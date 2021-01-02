«وهدان» ناعيًا وحيد حامد: هرم فني وعلامة مهمة في التاريخ المصري

نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي توفي صباح اليوم السبت، مؤكدا أن الراحل كان هرمًا فنيًا وعلامة مهمة في تاريخ الفن المصري، وأحد أهم أعلامها الفني.وأضاف وكيل مجلس النواب أن الراحل ترك تاريخًا سواء في الدراما أو السينما المصرية، وهو من الذين أثروا السينما والدراما المصرية بأعمال ستبقى محفورة في الذاكرة الفنية لمصر والعالم العربي.وأشار وهدان إلى أن وحيد حامد كان له دور من خلال الفن في توعية المصريين عن طريق الدراما والسينما، وكانت له نظرة مستقبلية في أعماله الدرامية حذر فيها المصريين من خطر الجماعات المتطرفة.