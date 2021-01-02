5 قرارات من المعاهد الأزهرية: إجازات استثنائية للحوامل

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، السبت، عدة قرارات عقب قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول وتعليق حضور الطلاب للمعاهد، وذلك وفق رؤية الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وحرصًا منها على سلامة الطلاب، على أن تطبق بجميع المناطق والمعاهد الأزهرية طبقًا للتعليمات التالية:1 – يكون تواجد المعلمون والمعلمات وجميع العاملين بالتناوب بحيث يكون حضور 3 أيام أسبوعيًا.2 – يتم تطبيق الإجازات الاستثنائية وفق قرار رئيس الوزراء ويحق لرئيس العمل استدعائهم حسب حاجة العمل.3 - التزام المعلمين بالتواصل مع طلابهم من خلال التواصل الاجتماعي لمراجعة المناهج الدراسية، ويتم متابعه ذلك من خلال الموجهين وإعداد تقرير مفصل بذلك.4 – منح الإجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل من الشهر السادس ولمن يعولون أطفال أقل من 8 سنوات.5 – الاعتداد بالنتائج التى لا تضاف للمجموع وتم اختبار الطلاب فيها واعتمادها.