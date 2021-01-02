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مصر

رئيس الجامعة الكندية: نسير على خطى الرئيس فى تطوير التعليم

السبت 02/يناير/2021 - 04:45 م
الدكتور صديق عبدالسلام
الدكتور صديق عبدالسلام
ريم محمود
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عبر الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية الجديد، عن سعادته بتولى رئاسة الجامعة.

جاء ذلك خلال لقائه بقيادات الجامعة من عمداء الكليات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة فى أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه.

وأكد عبدالسلام أن الجامعة ستشهد طفرة فى الفترة المقبلة على مستوى تطوير منظومة جودة التعليم لتتماشى مع خطط التعليم الهجين التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والحصول على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم لكافة الكليات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع المعايير العالمية، فى إطار خطى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير منظومة التعليم الجامعى وبناء الإنسان، ضمن خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأشار الدكتور صديق عبد السلام إلى أن خبرته السابقة خلال عمله وكيلًا لكلية طب الإسكندرية ثم نائبًا لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجانب تعيينه أمينًا عامًا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تمنحه الثقة فى قيادة جامعة الأهرام الكندية خلال انطلاقتها الثانية التى تضمنت إضافة 3 كليات جديدة فى سنتين فقط، وماهو يمثل 50% من قوة الجامعة، بجانب السعى لإنشاء كليتى الطب البشرى والتمريض والمستشفى التعليمى الجامعى لاكتمال منظومة كليات القطاع الطبى، بالإضافة إلى اعتماد برامج الدراسات العليا بكافة الكليات، ضمن رؤية الجامعة 2023.

وأوضح عبدالسلام أن جامعة الأهرام الكندية تعد نموذجًا يحتذى به فى الجمع بين التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالى المتقدم فى كندا والولايات المتحدة وألمانيا وتعزيز الهوية المصرية المتمثلة فى منظومة بناء الإنسان المصرى التى تنادى بها القيادة السياسية.

ووعد رئيس جامعة الأهرام الكندية بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالشركات الدولية ومنح درجات مشتركة ومزدوجة مع جامعات علمية كبرى مما يؤهل خريج الجامعة للتنافس بقوة فى السوق المحلى والاقليمى والدولى، حيث أن الجامعة ساهمت منذ إنشائها فى 2005 فى تطوير منظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى وربطها بالمعايير الدولية.

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