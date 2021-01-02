ضبط 11 طن دقيق مدعم وماكينة صرف خبز في حملة بوسط الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين وسط الإسكندرية من ضبط ماكينة صرف خبز بلدى لأحد المخابز البلدية داخل مخبز بلدى آخر، والتى تم استقدامها من إدارة تموينية أخرى مخالفًا بذلك القوانين والتعليمات.كما تم تحرير محضر تصرف فى عدد 232 شيكارة دقيق مدعم لنفس المخبز زنة الشيكارة 50 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.جاء ذلك خلال حملة قامت بها إدارة تموين وسط برئاسة، أحمد سويدان مدير الإدارة، وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث تموين وسط بشن حملات على نطاق الإدارة، تحت إشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية الأستاذ سليمان الطيب، وبناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة.