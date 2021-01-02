الدستور معاك| أهالي منشأة الأخوة يستغيثون من وجود سوق في شارع 4 أمتار

"سوق وقمامة وتكدس في شارع 4 أمتار"، بتلك الكلمات وصف أشرف شكري المعاناة الذي يعيشها أهالي شارع الملعب بقرية منشأة الأخوة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.تواصل أشرف مع خدمة "الدستور معاك"، وأوضح من خلالها كم المشاكل التي يتعرض لها أهالي الشارع بسبب السوق الذي تم نقله تنفيذًا لقرار مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن عرض الشارع لا يسمح بالسوق، خاصة مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم في مواجهة جائحة كورونا.وقال أشرف: "يوم الأربعاء والخميس ده مش بيبقى سوق ده مولد، البائعين بيفرشوا البضاعة قدام أبواب العمارات، وبالتالي محدش بيخرج ويطلع وكمان الستات لو خرجت من البيوت بتتعرض لمشاكل ومضايقات من البائعين، فضلا عن القمامة التي تملأ الشوارع عقب انتهاء السوق".وتابع أشرف أنه عقب قرار مجلس المدينة بنقل السوق تفاجأ بوجوده أسفل بيته، موضحًا أنه ليس ضد قرار مجلس المدينة، ولكنه من المفترض أن يتم نقل السوق في مكان أوسع وذلك نظرًا لانتشار وباء كورونا ونظرًا لأنه في منطقة سكانية.وأكد أشرف أنه إذا اعترض أحد الأهالي على وجود البائعيين يتعرض للعنف والمضايقات، موضحًا أن الأمر لم يتوقف على المضايقات ولكنه طال أنهم يتعدوا على مداخل العمارات، بالإضافة إلى تركهم القمامة داخل العمارات.وطالب أشرف محافظ الدقهلية بالنظر في أمر الشارع والسلبيات التي ستنتج عن السوق ووجوده، مشيرا إلى أن أبسط مطالبه هي الشعور بالأمن من جديد، كما أكد أنه لم يعد يشعر بالأمان على أطفاله وبالتالي أصبح يمنعهم من الخروج.