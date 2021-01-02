رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الدستور معاك| أهالي منشأة الأخوة يستغيثون من وجود سوق في شارع 4 أمتار

السبت 02/يناير/2021 - 04:42 م
أهالي منشأة الأخوة
أهالي منشأة الأخوة
نوران إمام
طباعة
"سوق وقمامة وتكدس في شارع 4 أمتار"، بتلك الكلمات وصف أشرف شكري المعاناة الذي يعيشها أهالي شارع الملعب بقرية منشأة الأخوة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

تواصل أشرف مع خدمة "الدستور معاك"، وأوضح من خلالها كم المشاكل التي يتعرض لها أهالي الشارع بسبب السوق الذي تم نقله تنفيذًا لقرار مجلس مدينة أجا، مؤكدا أن عرض الشارع لا يسمح بالسوق، خاصة مع الظروف الحالية التي يعيشها العالم في مواجهة جائحة كورونا.

وقال أشرف: "يوم الأربعاء والخميس ده مش بيبقى سوق ده مولد، البائعين بيفرشوا البضاعة قدام أبواب العمارات، وبالتالي محدش بيخرج ويطلع وكمان الستات لو خرجت من البيوت بتتعرض لمشاكل ومضايقات من البائعين، فضلا عن القمامة التي تملأ الشوارع عقب انتهاء السوق".

وتابع أشرف أنه عقب قرار مجلس المدينة بنقل السوق تفاجأ بوجوده أسفل بيته، موضحًا أنه ليس ضد قرار مجلس المدينة، ولكنه من المفترض أن يتم نقل السوق في مكان أوسع وذلك نظرًا لانتشار وباء كورونا ونظرًا لأنه في منطقة سكانية.

وأكد أشرف أنه إذا اعترض أحد الأهالي على وجود البائعيين يتعرض للعنف والمضايقات، موضحًا أن الأمر لم يتوقف على المضايقات ولكنه طال أنهم يتعدوا على مداخل العمارات، بالإضافة إلى تركهم القمامة داخل العمارات.

وطالب أشرف محافظ الدقهلية بالنظر في أمر الشارع والسلبيات التي ستنتج عن السوق ووجوده، مشيرا إلى أن أبسط مطالبه هي الشعور بالأمن من جديد، كما أكد أنه لم يعد يشعر بالأمان على أطفاله وبالتالي أصبح يمنعهم من الخروج.

موضوعات متعلقة

الأمن يفض سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام (صور)

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

لمنع جريمة جنسية.. مشاجرة بالأسلحة وتهشيم سيارتين فى نجع حمادى

خريطة حالة الطقس في مصر خلال الـ72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

قصة زواج وحيد حامد والإعلامية زينب سويدان

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

النرويج: العثور على جثمان وفقدان 8 أشخاص إثر انزلاق أرضي بأوسلو

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
رانيا وعفاف وقصة تحرير العبيد
ماجد حبته
تعرية سجينات أردوغان
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
المزيد

الثقافة

«وديعة لينين» جديد مارك أمجد عن منشورات الربيع

عزالدين نجيب يفتتح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» (صور)

عبد الشكور ناعيا وحيد حامد: «عنوان على الدراما المصرية»

إعداد 400 لوحة ضمن مشروع توثيق المباني التراثية