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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

آخرها «انا حبيت ايامي».. جمل حوارية لا تنسى لـ وحيد حامد

السبت 02/يناير/2021 - 04:40 م
وحيد حامد
وحيد حامد
دعاء عبد المقصود
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وحيد حامد.. أيقونة ورمز من رموز الفن المصري أثرت كتاباته وأعماله في أجيال كاملة وتظل جملة الحوارية في أعماله السينمائية من أبرز الجمل التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب لتأثيرها الكبير في الواقع الحياتي.

ورغم أن آخر كلمات وحيد حامد أثناء تكريمه بالدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كانت "انا حبيت أيامي" والتي كان لها أثر كبير في نفوس محبيه والتي ختم بها صفحات حياته ولم يشعر الكثيرون أنه ربما قالها لشعوره باقتراب الأجل لا محالة.

الا ان لوحيد حامد العديد من الجمل الحوارية في أعماله محفورة في قلوب وأذهان محبيه فمن منا لا يذكر
«الدنيا يا ولدي ليها وشين.. أبيض وأسود.. لما تبقى بيضا قدامك افتكر الأسود عشان تسلك، ولما تبقى سوده افتكر الأبيض عشان تقدر تعيش لبكرة»، كانت تلك العبارات ضمن فيلم «الإنسان يعيش مرة واحدة».

وفي فيلم «طيور الظلام» عبر وحيد حامد عن حال القانون بجملة جاءت على لسان الزعيم عادل امام
«القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. واحنا الباطل بتاعنا لازم يكون قانوني»

وكان فيلم «اللعب مع الكبار» من الأفلام الهامة التي كتبها وحيد حامد ليعبر عن السرقات والستار الذي يتخذه البعض لنهب خيرات مصر فجاء الحوار بين الزعيم عادل امام والراحل محمود الجندي
علي: اتسرقنا بكل الأشكال يا حسن!
حسن: كويس إن أبو الهول والأهرام لسه ما تسرقوش.
علي: عشان دي حجارة يا حسن
حسن: لازم كل حاجة في بلدنا تبقى حجارة عشان ما تتسرقش.. حتى الحب والروح الحلوة اتسرقوا يا علي

وبلاش نضحك علي بعض يا علي مفيش صداقة أبدًا مع خصومه.

ومن أشهر جملة الحوارية في فيلم «الراقصة والسياسي» التي جاءت على لسان بطلة العمل نبيلة عبيد «إيه حكاية رقاصة.. رقاصة.. ما احنا الاتنين زي بعض يا عبدالحميد.. كل واحد فينا بيرقص بطريقته.. أنا بهز وسطي وأنت بتلعب لسانك».

أما في فيلم الغول فقال عادل امام على لسان وحيد حامد العديد من الجمل الحوارية التي لا ينساها الجمهور منها كلمة بحبك.. عقد احنا في زمن المسخ.. لما الناس بتموت الحياة بتستمر بس لما الناس بتبعد الحياة بتقف، غريب إن الموت أرحم من البُعد يمكن لإن الموت حاسم إنما البُعد فيه احتمالات.

وغير ذلك من الحوارات والسيناريوهات التي اثرى بها الحياة الفنية ليكون على موعد مع القدر قبل أن يستكمل جميع أحلامه وابداعاته ليرحل صباح اليوم عن عالمنا بعد إصابته بوعكة صحية شديدة منذ أيام.

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