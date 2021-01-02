لقطة طريفة.. نادٍ روسي يفاوض ميسي والأخير يرد (صورة)





نشر نادي سبارتك موسكو الروسي، اليوم السبت، محادثة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من أجل التفاوض معه لضمه، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الجارية.