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السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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لقطة طريفة.. نادٍ روسي يفاوض ميسي والأخير يرد (صورة)
السبت 02/يناير/2021 - 04:38 م
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نشر نادي سبارتك موسكو الروسي، اليوم السبت، محادثة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من أجل التفاوض معه لضمه، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
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