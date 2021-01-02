التحفظ على صاحب مخزن للألعاب النارية بالجمالية
السبت 02/يناير/2021 - 05:07 م
أمرت نيابة الجمالية الجزئية بالتحفظ علي صاحب مخزن للألعاب النارية، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لحيازته 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بنطاق دائرة القسم.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص".
كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص"، وضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص".
كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص"، وضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.