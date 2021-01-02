التحفظ على صاحب مخزن للألعاب النارية بالجمالية

أمرت نيابة الجمالية الجزئية بالتحفظ علي صاحب مخزن للألعاب النارية، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية، لحيازته 3 ملايين و500 ألف قطعة ألعاب نارية بنطاق دائرة القسم.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا مفاده تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب معلومات وتحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، من ضبط 50 كرتونة بداخلها قرابة مليون و600 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص".كما تم ضبط 31 كرتونة بداخلها قرابة 700 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص"، وضبط 40 كرتونة بداخلها قرابة مليون و200 ألف "قطعة ألعاب نارية" بحوزة صاحب مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.