عملة «بتكوين» تتجاوز عتبة 30 ألف دولار لأول مرة فى تاريخها

تجاوز سعر عملة "بتكوين" الافتراضية اليوم السبت، عتبة 30 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.وبلغت قيمة البتكوين 3082330 دولارًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج.وكانت العملة الافتراضية قد تجاوزت عتبة 20 ألف دولار لأول مرة في 16 ديسمبر الماضي.