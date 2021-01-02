6945 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ٦٩٤٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليون و٣١٢ ألفا و٧٨٠ حالة.وقالت الوزارة- حسبما ذكر "راديو بولندا"- إنه تم تسجيل ١٠٢ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى ٢٩ ألفا و٥٨ حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونا و٥٥ ألفا و٤٣٦ شخصا.