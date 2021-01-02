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رئيس التحرير التنفيذي
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كيف تناول وحيد حامد اضطرابات النوم في «معالي الوزير»؟

السبت 02/يناير/2021 - 04:34 م
وحيد حامد
وحيد حامد
شيماء دهب
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رحل صباح اليوم، الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث ناقش من خلال أفلامه العديد من الاضطرابات النفسية، ويأتي أبرزها اضطراب النوم الذي تناوله فيلم "معالي الوزير" للراحل أحمد زكي، حيث يحكي عن معاناة البطل مع اضطرابات النوم بشكل كبير، نظرًا لوجوده في المكان الخطأ، وتناول الفيلم أنواع الاضطرابات النفسية ومسبباتها العضوية والنفسية، وحللت الكوابيس الستة في الفيلم التعريف بالسلوكيات وعادات النوم الصحيحة.

في السطور التالية، يوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، ما هي اضطربات النوم وأعراضها؟.
اضطرابات النوم يمكنها التأثير على الصحة العامة، فيمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على القدرة العقلية والتفكير بشكل سليم، وهناك علامات لها.
علامات اضطرابات النوم
• فرط النعاس خلال النهار
• عدم انتظام التنفس
• زيادة الحركة خلال النوم
• صعوبة الاستغراق في النوم
• دورة نوم غير منتظمة

أنواع اضطرابات النوم
1- الأرق
وهو وجود صعوبة في الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.
2- انقطاع النفس خلال اليوم
هناك من يعانون من انقطاع في التنفس خلال النوم.
3- التغفيق
وهي حالة تتميز بالشعور بالنعاس الشديد نهارًا والاستغراق في النوم فجأة خلال النهار.

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