كيف تناول وحيد حامد اضطرابات النوم في «معالي الوزير»؟

رحل صباح اليوم، الكاتب الكبير وحيد حامد، حيث ناقش من خلال أفلامه العديد من الاضطرابات النفسية، ويأتي أبرزها اضطراب النوم الذي تناوله فيلم "معالي الوزير" للراحل أحمد زكي، حيث يحكي عن معاناة البطل مع اضطرابات النوم بشكل كبير، نظرًا لوجوده في المكان الخطأ، وتناول الفيلم أنواع الاضطرابات النفسية ومسبباتها العضوية والنفسية، وحللت الكوابيس الستة في الفيلم التعريف بالسلوكيات وعادات النوم الصحيحة.في السطور التالية، يوضح الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، ما هي اضطربات النوم وأعراضها؟.اضطرابات النوم يمكنها التأثير على الصحة العامة، فيمكن أن يؤثر الحرمان من النوم على القدرة العقلية والتفكير بشكل سليم، وهناك علامات لها.علامات اضطرابات النوم• فرط النعاس خلال النهار• عدم انتظام التنفس• زيادة الحركة خلال النوم• صعوبة الاستغراق في النوم• دورة نوم غير منتظمةأنواع اضطرابات النوم1- الأرقوهو وجود صعوبة في الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.2- انقطاع النفس خلال اليومهناك من يعانون من انقطاع في التنفس خلال النوم.3- التغفيقوهي حالة تتميز بالشعور بالنعاس الشديد نهارًا والاستغراق في النوم فجأة خلال النهار.