الجزائر: استشهاد جنديين ومقتل 4 إرهابيين في اشتباكات شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن استشهاد جنديين ومقتل 4 إرهابيين في اشتباك لقوات الجيش مع مجموعة إرهابية بولاية تيبازة (شمال).وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون بولاية تيبازة، تمكنت قوات الجيش اليوم من القضاء على أربعة إرهابيين وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنكوف، وبندقية آلية من نوع (RPK) وبندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة".وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي مع بداية سنة 2021 التي ستكون حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجددا حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن.من جانبه، نعى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الجنديين، مؤكدا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنهما استشهدا وهما يجاهدان من أجل القضاء على بقايا الإرهاب الهمجي.كما تقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس الأركان الجزائري، بتعازيه لأسرة الشهيدين.