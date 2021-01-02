تنظيم حملات تعقيم وتطهير للمصالح الحكومية بالإسماعيلية

وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بضرورة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والعمل على تقديم منتج جيد وصحي ومطابق للمواصفات وضبط الأسعار.كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات لفض الأسواق والمواقف العشوائية.ونفذت إدارة تموين القنطرة شرق حملة تموينية، أسفرت عن تحرير ٧ محاضر منها ٤ محاضر للمخابز عدم مطابقة للمواصفات، كما تم تحرير ٣ محاضر للمحلات لعدم الإعلان عن الأسعار.من جانبه، أكد اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، توافر جميع السلع التموينية والدقيق وأسطوانات الغاز.