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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

رحل وغادر «الجماعة 3»: أعمال تركها وحيد حامد دون استكمالها

السبت 02/يناير/2021 - 07:23 م
وحيد حامد
وحيد حامد
نضال ممدوح
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أعلن الناقد الفني والكاتب الصحفي محمود عبدالشكور أنه كان قد قرأ أول حلقتين من الجزء الثالث من مسلسل «الجماعة» الذي رحل مؤلفه السيناريست الكبير وحيد حامد دون أن يستكمل فصوله.

قال عبدالشكور، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»: "أعرف فقط عملين لم يكملهما الأستاذ وحيد حامد: الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة"، وقد قرأت من هذا الجزء أول حلقتين وكانتا في منتهى القوة وأعتقد أنه توقف احتشادًا لمزيد من جمع المعلومات، مع أن المسار العام للقصة كان واضحًا في ذهنه تمامًا.

والعمل الثاني الذي لم يكتمل هو مشروع تحويل رواية الروائي الكبير الراحل محمد ناجي "قيس ونيللي" إلى فيلم سينمائي، وقد اشترى حقوق الرواية بالفعل من ورثة ناجي، لكني أعتقد أن مشاريع أخرى كثيرة، بخلاف هذين العملين، كانت في ذهنه قبل الوفاة.

يشار إلي أن الجزء الأول من المسلسل عُرِضَ في رمضان 2010 وأخرجه محمد ياسين، وقام ببطولته: إياد نصار، حسن الرداد، عزت العلايلي، سامي مغاوري، وصلاح عبد الله وتناول حياة حسن البنا، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية وبداية تأسيسه لها.

أما الجزء الثاني من المسلسل فعرض في رمضان 2017 وأخرجه شريف البنداري، وشارك في بطولته ياسر المصري، نضال الشافعي، صابرين، محمد فهيم، عبد العزيز مخيون، شريف سلامة ومحمد الشرنوبي.

وتناول الجزء الثاني دور سيد قطب في السيطرة علي الجماعة، والعلاقة المتوترة بين جمال عبدالناصر والجماعة التي انتهت بإعدام سيد قطب علي خلفية مخططه لإغراق دلتا النيل المصرية.

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