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محافظات

محافظ الإسماعيلية: اعتماد 98 مليون جنيه لرصف 8 محاور جديدة

السبت 02/يناير/2021 - 05:10 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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عقد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع سامى سليم، والدكتور أحمد دندش ومحمد طلبة، نواب البرلمان عن الدائرة الأولى والثانية والثالثة بالإسماعيلية، لاستعراض أهم المشكلات المتعلقة بالطرق والمواقف والمشكلات التي تمس المواطن، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي مدير المديرية، والمهندس مارون إسحاق، مدير التخطيط المروري.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الإسماعيلية والنواب دراسة مقترحات بديلة للمواقف للتخفيف عن الأماكن ذات الكثافة العالية واستحداث خطوط سير طبقًا للتوسعات العمرانية بالمحافظة، وذلك للتيسير على المواطنين، كما وجه بتشكيل لجنة تضم نواب البرلمان ومديرية الطرق ومدير التخطيط المروري لدراسة وحصر الأماكن ميدانيًا مع مراعاة معايير المواقف وبما لا يضر بالصالح العام.

كما استعرض محافظ الإسماعيلية خطة المحافظة لرصف 8 محاور جديدة لربط قرى المحافظة والتوابع ضمن المشروع القومي بمحاور الطرق، والتي تضم مدخل معدية القنطرة والمستشفى والموقف بطول 2.2 كيلو متر، والشارع الواصل بين بوابة الجلاء حتى مزلقان نفيشة بطول 1.8 كم، ومدخل النفق إلي المدرسة اليابانية حتى طريق بورسعيد بطول 3 كيلو متر (فيديكو)، طريق عزبة منصور وترعة الشباب وطريق 76 حربي (التل الكبير) بطول 6 كم، مدخل المستقبل 36 حربي بطول 3 كيلومترات، طريق مدرسة كمال بدران الرود أبومطرود الوصفية بطول 2.5 كيلو متر، والطريق الواصل من محطة الوصفية وحتى طريق قسم شرطة أبوصوير بطول 5.6 كيلو متر وذلك باعتماد مالي 98 مليون جنيه.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بعقد لقاء أسبوعي مع نواب البرلمان لبحث القضايا الجماهرية التي تمس المواطن والسعي لإيجاد حلول جذرية لها، وفتح قنوات اتصال والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطن.

من جهتهم أشاد نواب الإسماعيلية بالجهد المبذول من الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية في تطوير كل المحاور المرورية وتوصيل المياه للمناطق المحرومة لاستكمال كل المرافق بها، مشيرين إلى أن الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة ستشهد طفرة في تطوير كل الطرق والمحاور المرورية وتوصيل كل المرافق للقرى المحرومة.

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