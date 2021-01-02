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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطنين والمحلات

السبت 02/يناير/2021 - 04:42 م
الكمامة
الكمامة
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين حول معرفة موعد بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطنين والمحلات، والتي قررها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأيام الماضية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي عبر محركات البحث الشهيرة، وذلك لبدء استعداداتهم.

موعد بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة على المواطنين والمحلات

ووفقا لما حددته الجهات المسؤولة فإن غد الأحد، بدء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الخاص بتفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها اللازمة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

موعد تطبيق غرامة المطاعم والكافيهات

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شدد على متابعة الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات التوعوية فى المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس حيث أسفر الاجتماع عن الاتفاق على تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ  يقدر بـ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد الموافق 3 يناير الجاري 2021، لافتا إلى أنه فى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

ويذكر أن مصر دخلت الموجة الثانية من أزمة كورونا المستجدة، والذي ازداد معه الإصابات يوميا وبشكل خطير، مع تزايد أعداد الوفيات، مما اتخذت الدولة قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة بشكل محكم.

كما تسببت الأزمة في تعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات لبعد إجازة نصف العام، حفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، مع اتجهت الدولة إلى العمل بالتناوب لدى المواطنين حتى لا يتعرضوا للخطر.
 

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