الرئيس الفلسطيني يشرع في إجراءات إصدار مراسيم الانتخابات

ذكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أن الرئيس محمود عباس قرر دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر، للاجتماع لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن الرئاسة الفلسطينية القول إن عباس تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، نقلها أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، بشأن المصالحة وإجراء الانتخابات.وأوضحت أن الرئيس أعطى تعليماته للرجوب بإبلاغ (حماس) بترحيبه بما جاء في الرسالة، فيما يتعلق بإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.وكانت الرئاسة الفلسطينية في انتظار موافقة خطية من حركة (حماس) وعقد لقاء آخر بين ممثلين عن الحركتين في القاهرة.وجرت لقاءات بين حركتي (فتح) و(حماس) في إسطنبول قبل أشهر، وتم الاتفاق على إجراء الانتخابات بالتوالي.