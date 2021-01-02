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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تفاصيل اتفاقيات «البترول» مع «شل» لاقتسام الأرباح بالبحرين الأحمر والمتوسط

السبت 02/يناير/2021 - 04:41 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم - محمود مرعي
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وقعت شركة شل الهولندية مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اتفاقية لاقتسام الإنتاج في منطقة الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر القطاع الاستكشافي 3 بمساحة 3097 كم مربع.

وأوضح بيان صحفي صادر، اليوم السبت، أن الجانبان وقعا اتفاقية أخرى لاقتسام الإنتاج في منطقة غرب البحر المتوسط، بحصة بلغت نسبتها 30% من القطاع الاستكشافي شمال رأس كنايس البحرية في حوض هيرودوت في منطقة غرب البحر المتوسط بالشراكة مع توتال المشغل الرئيسي للمشروع" بنسبة 35%، وكوفبيك للاستكشافات البترولية بنسبة 25%، وشركة ثروة للبترول بنسبة 10% بمساحة 4550 كم مربع.

وذكرت "شل"، أن الاتفاقيات تأتي في ضوء خطة الشركة لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في مصر في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي.

وأكدت "شل" أن مناطق امتياز غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر- والتي تقع جنوب خليج السويس- تعد من المناطق الواعدة.

ويتضمن التزام الشركة مع الشركاء في المراحل الاستكشافية، تطبيق تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد ودراسات أنظمة استكشاف البترول والغاز، بالإضافة إلى حفر أربعة آبار استكشافية.

وقال خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر، إن الاتفاقيات تأتي متوافقة مع استراتيجية شل للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة بمصر.

ويشار، إلى أن شركة شل الهولندية فازت بمنطقتين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر 2019.

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