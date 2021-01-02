إجمالي إصابات كورونا في أفغانستان يرتفع لـ52706 حالات

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 52 ألفا و706 حالات.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 2222 حالة.وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 ألفا و291 شخصا، وذلك بعدما تعافى 116 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.