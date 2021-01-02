بعد تعافيه.. الرئيس الجزائري يرأس غدًا أول اجتماع لمجلس الوزراء

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم: "إن الاجتماع سيخصص لتقييم الحصيلة السنوية لمختلف القطاعات الوزارية للعام 2020".ويعد هذا هو أول اجتماع لمجلس الوزراء يرأسه تبون منذ عودته يوم الثلاثاء الماضي إلى الجزائر بعد رحلة علاجية بألمانيا استمرت شهرين للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا.