طارق لطفى ناعيا وحيد حامد: «خسارة كبيرة»

نشر الفنان طارق لطفي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ناعيا الأستاذ الكبير وحيد حامد قائلا: "رحيل الأستاذ وحيد حامد خسارة كبير، إنا لله وإنا اليه راجعون البقاء لله".ورحل الكاتب الكبير عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عاما داخل أحد مستشفيات السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض إثر الأزمة الصحية التي لحقت به مؤخرا.يذكر أن الكاتب الكبير في مشواره حصل على أرفع الجوائز، وهي "قلادة النيل، الدولة التقديرية، الدولة للتفوق في الفنون"، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تليفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي.