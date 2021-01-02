«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها

نعى الكاتب الشاب بيتر ماهر الصغيران٬ الكاتب الكبير وحيد حامد٬ خلال تدوينة له بالفيسبوك قال فيها: ذكر وحيد حامد في حوار صحفي أن حديثًا دار بينه وبين يوسف إدريس عندما عرض عليه قصصه فقال: "أنت تصلح لكتابة السيناريوهات السينمائية"، في البداية حزن وحيد حامد لهذا ولكنه كان يثق في قدرته على الإبداع، ولذلك وجه طاقته الإبداعية إلى المسار الصحيح وقد أصبح وحيد حامد.وحيد حامد جمع في سيناريوهاته العديدة مشاريع فكرية قدم بها مصر المعاصرة في مرحلة ما بعد الانفتاح والتغيرات التي طرأت على مصر بداية من الربع الأخير من القرن العشرين وحتى بدايات الألفية الثالثة.قدمها أحيانًا في إطار ساخر، وتجلى هذا في أعماله مع عادل إمام في سلسلة من الأفلام البداية مع الإنسان يعيش مرة واحدة ثم الغول عن توحش الرأسمالية والهلفوت الذي حولته الظروف إلى أداة قتل حتى ينتصر لنفسه المهمشة.تابع الصغيران: ثم مع مطلع التسعينيات اللعب مع الكبار والإرهاب والكباب والمنسي والنوم في العسل وطيور الظلام جميعها قضايا مست المواطن المصري المطحون اهتم بالمهمشين كأنه هو يوسف إدريس السينما المصرية المعاصرة فقد استغلال نصيحة يوسف إدريس أعظم استغلال ممكن، خماسيته مع عادل إمام هى في منطقة بمفردها حيث كانت أهم سلسلة أفلام في تسعينيات القرن العشرين ففي كل فيلم منها قدم شكلًا للمواطن المطحون المهمش بشكل معين.واستمر تقديمه علاقة المهمشين بالمجتمع في أعمال مثل البرىء وهذا الفيلم الذي تم تغيير نهايته ومنع من العرض طويلًا حتى أنه كاد أن يدخل في نفق النسيان، لكن شاهدنا الفيلم وأدركنا حجم الواقع المصري في تلك الحقبة الهامة من تاريخ مصر.مع أحمد زكي كرر تجربة تقديم المهمشين في فيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وكيف لمصور يرفض أن يكون أداة تستغل في يد الرأس ماليين لكنه احتفظ بنفسه في وسط هذا الكم الهائل من الضغوط التي تعرض لها، حيث إن الفنان الذي فيه ارتقى فوق المادة. كان وحيد حامد مهتمًا بتقديم صورة الإنسان الذي يصارع من أجل الحصول على لقمة العيش، وكيف يمكن أن يتمسك الرجل بالمبادئ رغم الحاجة في آخر الرجال المحترمين.وتابع: حتى أهم أفلام نادية الجندي رغبة متوحشة كانت مع وحيد حامد في حضرة خيري بشارة، وعن نص مأخوذ من مسرحية إيطالية كتب عن أسرة كانت تعيش في الظل ومهمشة ولكن كانت تحكمها الرغبة والشهوة في ظل سنوات من التهميش والابتعاد عن الحياة الطبيعية تحول كل شىء إليهم إلى توحش حتى فقدوا الإحساس بالحياة، وتحولت الرغبة إلى شهوة القتل حتى لو باسم الحب.فيلم دم الغزال هو من أفلامه في حقبة الألفية الثالثة وقد جمع داخله عناصر الخبرة والشباب مع يسرا ونورالشريف وعبدالعزيز مخيون في مقابل منى زكي ومحمود عبدالمغني قدم داخله حالة المجتمع الذي اتسعت فيه الهوة في عصر مبارك بين الأغنياء والفقراء حتى أصبحت بطلة الفيلم هى مثال لمصر المعاصرة والتي ضاعت هويتها.واختتم مؤكدًا: وحيد حامد لا نقدر أن نحصر إبداعه في شكل معين لأنه قدم كل الأنماط السينمائية لا نقدر أن نضعه في قالب واحد، فقد جمع الكوميديا مع السخرية كرسام الكاريكاتير الذي يقدم الصورة ويضعها في إطار تخيلي ساخر يجعلنا نضحك على همومنا وحالنا لكنه يضع يده على الوجع. خلط الجد مع السياسي مع الاجتماعي كأنه يلعب لعبة الماريونيت في أفلامه ليجعل المشاهد يندهش ويحفر أفلامه في وجدانه.