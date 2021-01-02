قراران جمهوريان بتعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملا تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.وجاءت التعيينات على النحو التالي: عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.