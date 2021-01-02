قراران جمهوريان بتعيينات جديدة فى جامعة الإسكندرية
السبت 02/يناير/2021 - 04:56 م
إسراء جمالطباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملا تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي: عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي: عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.