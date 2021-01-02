التنمية المحلية: غلق 15 ألفًا و671 منشأة مخالفة فى 15 محافظة

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة مواعيد فتح وغلق المحال التجارية.وقال وزير التنمية المحلية إنه تم إغلاق حوالي 15 ألفًا و671 منشأة خالفت مواعيد فتح وغلق المحال التجارية وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط الواردة بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية الذي بدأ تطبيقه منذ الأول من ديسمبر 2020.وأكد "شعراوي" أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 15 ألفًا و671 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظة هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم وأسيوط والسويس وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات.وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 5280 محلًا تجاريًا فى 12 محافظة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبنى سويف والشرقية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والفيوم والقليوبية ومطروح.وأوضح "شعراوي" أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار الى أن القرارات تضمنت غلق 6244 مقهي بـ14 محافظة وكانت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هى الأكثر عددًا لإغلاق المقاهى.وقال الوزير إن التقرير أشار أيضًا إلي غلق 2302 ورشة صناعية منها 1085 ورشة بالقاهرة و751 بالإسكندرية، كما تم غلق 302 مطعم منها 117 مطعمًا بالإسكندرية و125 مطعمًا بالغربية إضافة إلى غلق 74 سوقًا تجارية بالغربية وكفر الشيخ والفيوم ودمياط وأسيوط.وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس فى اجتماعها الأسبوع الماضي واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من غدا الأحد الموافق 3 يناير.وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، تتم مضاعفة مدة الإغلاق للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.