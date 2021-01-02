النمسا: 2021 سيشهد مزيدًا من المساعدات لمتضرري كورونا

أكدت وزيرة العمل في النمسا، كريستين أشباخر، أن العام الجديد سوف يشهد المزيد من المساعدات لمتضرري كورونا، مشيرة إلى أن مكتب العمل قدم تمويلا بحوالي 5.5 مليار يورو لبرنامج العمل لفترات قصيرة، وذلك منذ اندلاع جائحة كورونا، كما تمت الموافقة على ما يقرب من 10 مليارات يورو أخرى للفترة المقبلة.وقالت أشباخر، في تصريح اليوم السبت، إن برنامج العمل بالوقت القصير والذي تنتهي مرحلته الثالثة في مارس المقبل سيتم تمديده لفترات أخرى مع توفير المزيد من المساعدات للشركات حتى تتمكن من الاستمرار في عملها.وأشارت الوزيرة إلى أن حوالي 1.16 مليون نمساوي استفادوا من برنامج العمل لوقت قصير في عام 2020.وأضافت الوزيرة أنه من المقرر إجراء محادثات بين وزارة العمل والشركات والنقابات ومراكز البحوث الاقتصادية في بداية فبراير المقبل؛ لدراسة تطورات وضع وباء كورونا وتأثيرها على سوق العمل.